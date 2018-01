Incidente in una ditta: morti due operai, altri due gravissimi

Due operai morti, altri due gravissimi. E' il bilancio di un incidente avvenuto attorno alle 17 all’interno di una ditta che lavora materiali ferrosi in via Rho, a Milano. I quattro, che sarebbero dipendenti dell’azienda, sono stati trovati privi di sensi per cause ancora da accertare. Due sono morti poco dopo il trasporto all'ospedale. Gli operai potrebbero aver respirato vapori tossici. Sul posto sono state inviate diverse ambulanze e ci sarebbero altre due persone in condizioni molto meno preoccupanti.