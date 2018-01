(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Emmanuel Macron presterà alla Gran Bretagna il celebre Arazzo di Bayeux, e l'annuncio ufficiale arriverà domani nel corso del vertice anglo-francese con la premier Theresa May. Lo rivela il Guardian. L'arazzo, lungo 70 metri e alto 50 centimetri, raffigura la conquista normanna dell'Inghilterra dopo la battaglia di Hastings del 1066. Il 'prestito' durerà cinque anni, ma ancora non si sa in quale museo britannico verrà messo in mostra. E' la prima volta che l'Arazzo di Bayeux lascia la Francia in 950 anni. In passato c'erano già stati dei tentativi di portarlo in Gran Bretagna, ma senza successo, ricorda il Guardian. Nel 1953 in occasione dell'incoronazione della regina Elisabetta, e nel 1966 per i 900 anni dalla battaglia di Hastings.