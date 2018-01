Lombardia: Gori, Fontana non ha capito senso Costituzione

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - "Che un avvocato non capisca il senso con cui la parola razza è citato in Costituzione mi sembra un problema". Lo ha detto il candidato governatore della Lombardia per il centrosinistra Giorgio Gori a Radio Capital, commentando le parole dell'avversario Attilio Fontana che per spiegare la sua espressione sulla 'razza bianca' si è rifatto alla Costituzione. Alla domanda se Fontana debba ritirarsi dalla corsa, Gori ha risposto "No, non lo penso affatto, non sta a me dirlo. Penso che se il lapsus c'è stato è stato lapsus freudiano, cioè ha detto quello che pensa". Ma quella frase porterà più voti a Fontana? "Credo che questo sia servito a compattare una parte della sua base politica. Questa mattina Vittorio Feltri ha scritto 'con quell'uscita Fontana ha già vinto'. Io invece credo che sia la minoranza. La Lombardia è una non è una regione di razzisti. Poi probabilmente c'è qualcuno che lo è e voterà Fontana".