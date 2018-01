Droga dei kamikaze in vendita a Torino, preso pusher shaboo

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Vendeva a Torino lo shaboo, nota anche come la droga dei kamikaze, un tipo di metanfetamina molto pericolosa che veniva somministrata ai kamikaze giapponesi perché trovassero il coraggio nelle azioni suicide. Giuseppe Messina, italiano 55enne, è stato arrestato dai carabinieri della stazione San Salvario. L'uomo, nonostante fosse ai domiciliari per reati legati allo spaccio di droga, continuava a mandare avanti l'attività dalla sua casa, nella centrale via Madama Cristina: preparava lo stupefacente e riceveva i clienti in cucina. I militari hanno sequestrato undici sacchetti in plastica con 107 grammi di shaboo sotto forma di cristalli di diversa colorazione, nove cellulari con centinai di numeri, mille euro in contanti, materiale per il confezionamento e il taglio della droga, un bilancino di precisione e due agende con la contabilità e i nomi dei clienti.(ANSA).