Mattarella, rispettare Costituzione in ogni sua parte

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Non sta a me dire se le iniziative di modifica, realizzate o non riuscite, siano state opportune o inopportune. Sta invece a me dire, e far sì, che la Costituzione in vigore venga rispettata e osservata non soltanto nei suoi principi, ma anche nella sua seconda parte". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un'intervista a "Famiglia cristiana" in edicola domani.