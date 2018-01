Il ministero della Salute precisa: "Nessun insetto autorizzato nei menu"

«Al momento nessuna specie di insetto (o suo derivato) è autorizzata» a scopo alimentare in Italia. A precisarlo è il Ministero della Salute in una nota informativa. Dal primo gennaio si applica infatti il nuovo regolamento europeo sui "novel food" che permetterà di servire a tavola anche locuste o grilli ma questo non significa, spiega il ministero, che possiamo già trovarli in commercio. «L'autorizzazione di un novel food deve essere richiesta alla Commissione europea, seguendo le linee guida recentemente pubblicate dall’Efsa».