(ANSA) - STRASBURGO, 17 GEN - "Non voglio un secondo referendum sulla Brexit, ma voi", in Europa, "lavorate per ottenere il peggiore accordo possibile sul divorzio". Così l'ex leader dell'Ukip e paladino della Brexit Nigel Farage (capogruppo Efdd al Parlamento europeo) nel dibattito oggi alla plenaria al Parlamento a Strasburgo.