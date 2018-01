La morte del Dj Fabo: i pm chiedono l'assoluzione per Marco Cappato

La Procura di Milano ha chiesto l'assoluzione di Marco Cappato «perché il fatto non sussiste». Il radicale è imputato a Milano per aiuto al suicidio in relazione alla vicenda di Dj Fabo. Il pm Tiziana Siciliano e la collega Sara Arduini hanno chiesto in subordine alla corte d’assise di eccepire l’illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del Codice penale, quello sull'aiuto al suicidio.