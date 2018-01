(ANSA) - MOSCA, 17 GEN - Il presidente russo Vladimir Putin è in buona salute ed è in condizioni molto migliori di molte persone. Lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, citato da Interfax. "Posso assicurarvi che il presidente è assolutamente sano ed è in condizioni molto migliori di molte altre persone", ha detto Peskov ai giornalisti quando gli è stato chiesto se è previsto un rapporto dettagliato sulla salute di Putin simile a quello del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Non so nulla al riguardo, la nostra legislazione non prevede alcuna pubblicazione obbligatoria di informazioni sullo stato di salute del presidente", ha detto Peskov.