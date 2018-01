Corte Costituzionale: Grossi incontra studenti a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - "Il palazzo della Consulta non è un castello murato, è anche casa vostra". Paolo Grossi, presidente della Corte Costituzionale, si è rivolto così alle ragazze e ai ragazzi dell'Educandato statale Santissima Annunziata, per l'appuntamento di oggi a Firenze di 'Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle scuole', l'iniziativa che porta i giudici costituzionali nelle scuole italiane per lezioni sulla Carta e sul ruolo della Consulta. Per Grossi quasi un'ora di lezione, introdotta dal dirigente scolastico Massimiliano Zembrino e da alcuni video dei ragazzi, nella Sala Bianca della Villa Medicea del Poggio Imperiale gremita di studenti: si è parlato di Costituzione come "breviario civico" del cittadino, dell'opera dei padri costituenti, della Corte Costituzionale che non solo "difende i valori costituzionali" ma con i suoi pronunciamenti "sviluppa ciò che è potenzialmente nella dimensione costituzionale della Repubblica". Fra le domande degli studenti, anche temi di attualità come l'immigrazione, lo Ius Soli, i progetti di riforma costituzionale, le ipotesi di riforma in senso presidenziale. (ANSA).