Giorno memoria: Legnini, spazio in avvio anno giudiziario

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Il 27 gennaio, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, un momento di riflessione sarà dedicato a due anniversari importanti: i 70 anni della Costituzione e gli 80 anni dall'emanazione delle leggi razziali. Lo ha annunciato, in occasione di un'iniziativa al Miur, il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, aggiungendo che alla cerimonia saranno invitate scolaresche. "Per la prima volta in ciascuna delle corti ci si rivolgerà anche agli studenti. Oggi pomeriggio - ha spiegato Legnini - al Plenum del Csm, saranno presentate le linee di indirizzo per l'inaugurazione dell'anno giudiziario nell'ambito delle quali si parlerà anche di Shoah". (ANSA).