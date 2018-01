Lombardia: terminata legislatura, -8,5 mln costi Consiglio

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Nel corso della legislatura che si conclude, il Consiglio regionale della Lombardia ha abbattuto di 8,5 milioni di euro i costi. Ha approvato 192 leggi, un aumento del 23% rispetto alla penultima legislatura, che è durata cinque anni. E ha aumentato di quasi il 200% il numero di soggetti che sono stati incontrati in audizione. Sono alcuni dei dati che il presidente del Consiglio lombardo, Raffaele Cattaneo, ha fornito durante un incontro con la stampa, per tracciare un bilancio della legislatura, al termine dell'ultima seduta dell'Aula. In questi cinque anni, c'è stato anche uno sfoltimento del corpus legislativo, diminuito da 445 leggi a 410 ("ne sono state abrogate più di quante approvate"). Mentre "oltre un milione di lombardi" ha visitato il Pirellone, il grattacielo storico della Regione, dove ha sede il Consiglio regionale.