Gb: May nomina un 'sottosegretario alla Solitudine'

(ANSA) - LONDRA, 17 GEN - Il governo britannico di Theresa May ha nominato un "sottosegretario alla Solitudine", che si deve occupare dei nove milioni di persone, giovani e anziani, che nel Paese vivono sole o soffrono di gravi problemi di solitudine. La premier conservatrice ha scelto per questo incarico la 42enne deputata Tory Tracey Crouch, pronta ad affrontare una "sfida generazionale" in una realtà sociale sempre più frammentata e disgregata. La neo-sottosegretaria vuole collaborare con gli altri partiti nel suo incarico all'interno di un vasto progetto che era stato creato da Jo Cox, la deputata laburista uccisa nel 2016 da un fanatico di estrema destra. Era stata lei infatti a creare la commissione contro la Solitudine, un organismo che lavorava a soluzioni per risolvere la 'piaga' nazionale. "Jo Cox aveva riconosciuto la vastità del problema a livello nazionale e aveva messo tutta se stessa per aiutare quanti ne erano colpiti", ha affermato in un comunicato la premier May.