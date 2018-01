(ANSA) - NEW YORK, 17 GEN - I colloqui di pace per la Siria riprenderanno a Vienna il 25 e 26 gennaio. Lo ha annunciato l'inviato speciale dell'Onu nel Paese, Staffan de Mistura, come ha comunicato il Palazzo di Vetro. De Mistura ha inviato oggi inviti separati al governo di Damasco e alla Syrian Negotiation Commission per un incontro con le Nazioni Unite nel quadro del processo politico di Ginevra. L'inviato speciale "si attende la partecipazione di entrambe le delegazioni", che dovrebbero arrivare a Vienna "preparate per un impegno sostanziale con lui e la sua squadra".