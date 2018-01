Furti: rubate coppe e medaglie inizio carriera Morbidelli

(ANSA) - TAVULLIA (PESARO URBINO), 17 GEN - Ladri in casa della madre del campione di motociclismo di Moto2 Franco Morbidelli, a Tavullia. Sono entrati nell'abitazione di Cristina De Franca ed hanno svaligiato la casa dove erano custodite le prime medaglie e le coppe vinte ad inizio di carriera dal figlio. I malviventi hanno ripulito anche il garage pieno di attrezzatura allestita dal papà del campione, scomparso qualche anno fa. Sul posto i carabinieri. Altri furti, almeno sette, sono stati messi a segno a Pesaro; in una casa sono stati rubati oggetti d'oro e denaro per un valore di circa 15 mila euro.(ANSA).