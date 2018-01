Kazakhstan: si incendia pullman, 52 morti

(ANSA) - MOSCA, 18 GEN - Cinquantadue passeggeri di un pullman sono morti oggi in Kazakhstan a causa di un incendio scoppiato sul veicolo: lo hanno reso noto funzionari del ministero delle Emergenze. La tragedia ha avuto luogo nella regione di Aktobe, nel nord del Paese. Solo cinque delle 57 persone che si trovavano sul mezzo sono sopravvissute. Secondo il ministero alcune delle vittime erano cittadini del vicino Uzbekistan. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio.