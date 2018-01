Coree: concerto Samjiyon Orchestra a Sud per Kim Jong-il

(ANSA) - PECHINO, 18 GEN - La Samjiyon Orchestra coi suoi 80 componenti, più altri 60 tra corpi di ballo e di canto, terrà un concerto il 16 febbraio in Corea del Sud, nel giorno del compleanno del "caro leader" Kim Jong-il, padre dell'attuale leader nordcoreano Kim Jong-un. Lo riporta il Chosun Ilbo, citando fonti diplomatiche secondo cui l'orchestra, in missione nell'ambito degli accordi Sud-Nord sugli scambi culturali definiti per le Olimpiadi di PyeongChang, rimanda alla Samjiyon Band, lanciata nel 2009 dal "caro leader" e specializzata in canti patriottici e rivoluzionari con la forma popolare degli Arirang. I concerti pianificati si terranno a Seul e a Gangneung, località vicina a PyeongChang.