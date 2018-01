Tempesta in Olanda: due morti, sospesi voli e treni

Almeno due persone sono morte in Olanda a causa della violenta tempesta che si abbatte in queste ore sul Paese: lo ha reso noto la polizia.



L’aeroporto Schiphol di Amsterdam ha sospeso oggi tutti i voli e le ferrovie nazionali olandesi hanno bloccato tutti i treni a causa della violenta tempesta che si abbatte in queste ore sui Paesi Bassi.

Lo scalo ha annunciato in un tweet che i voli sono sospesi «fino a nuovo avviso» in seguito al maltempo. Nelle ore precedenti la Klm aveva già cancellato 220 voli da e per l’aeroporto di Amsterdam-Schipol.