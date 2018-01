Maltempo: vento 115 kmh, impianti sci Piemonte ancora chiusi

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Continua a soffiare con grande intensità il vento in alta quota sulle montagne piemontesi : 115 kmh - registrati dalla stazione Arpa - sul Monte Fraiteve, questa mattina sopra Sestriere. Per le forti raffiche restano chiusi, nel comprensorio sciistico della Vialattea, i collegamenti Sestriere-Sauze d'Oulx, Sestriere-Sansicario e Sauze d'Oukx-Sansicario. Vento forte anche più in basso: a Susa raffiche oltre gli 85 km. (ANSA).