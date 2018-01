Blitz contro mafia cinese, decine di arresti

(ANSA) - PRATO, 18 GEN - Decine di arresti in varie città italiane e anche all'estero per un'inchiesta coordinata dalla Dda di Firenze e condotta dalla polizia su una presunta organizzazione mafiosa cinese. Per l'accusa avrebbe detenuto il monopolio in tutta Europa del traffico su strada di merci di origine cinese e l'egemonia nel campo della logistica, imposta attraverso il metodo mafioso e alimentata dagli introiti provenienti dalle attività criminali tipiche della mafia cinese. L'inchiesta è partita nel 2011 ed è stata condotta dalla squadra mobile di Prato e dal Servizio centrale operativo. 33 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Firenze. A tutti i destinatari viene contestato il 416 bis, l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Complessivamente, secondo quanto si è appreso, sono una cinquantina gli indagati nell'indagine, denominata 'China truck'. In corso anche perquisizioni e sequestri.