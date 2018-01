Picchia bimbi durante catechismo, denunciato sacerdote

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Avrebbe schiaffeggiato alcuni bambini durante l'ora di catechismo perché, a suo dire, "facevano chiasso". E' accaduto ieri pomeriggio nella parrocchia Santa Maria Regina dei Martiri a Dragona, nel quadrante sud di Roma. Il sacerdote, vicario parrocchiale, è stato denunciato per lesioni dalla polizia. Gli agenti del commissariato di Ostia sono intervenuti in seguito alla segnalazione dei genitori dei bambini, che hanno tra i 10 e gli 11 anni. Alcuni bimbi si sarebbero fatti refertare in ospedale. "Mi dispiace enormemente per quanto accaduto ieri con don Angelo. Il fatto non potrà ripetersi. Don Angelo è rammaricato e si è ritirato, conscio di doversi probabilmente curare". Lo scrive sul suo profilo Facebook don Leonardo Bartolomucci, parroco di Santa Maria Regina di Martiri. "Chiede perdono ai bambini delle comunioni e al loro catechista verso i quali ha alzato le mani" prosegue don Leonardo, spiegando che "ha accettato di essere immediatamente rimosso dall'incarico e sospeso dalla pastorale".