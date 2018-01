Giorno Memoria: spiegare il negazionismo, da Shoah a Web

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Si parlerà di odio razziale e genocidi, ma anche di fake news e dark web, con un collegamento continuo tra Storia e attualità, nel grande evento a ingresso libero organizzato al Teatro Eliseo di Roma il 24 gennaio, nella settimana dedicata al Giorno della Memoria. Intitolata 'La questione del negazionismo: dalla Shoah al Web', l'iniziativa si aprirà con la proiezione del film 'Denial, La Verità negata' di Mick Jackson con Rachel Weisz, basato sul libro 'La storia sotto processo: un giorno in tribunale con un negazionista' di Deborah Lipstadt. Dopo il film seguirà un dibattito moderato da Vivian Kasam incentrato sul negazionismo tradizionale e su quello "politico" di Paesi che non hanno voluto fare i conti con i loro genocidi e dove ancor oggi è vietato menzionarli. La discussione verterà anche sul problema attuale delle fake news e del dark web usato per propagandare odio e razzismo, e su quali azioni possano essere messe in atto per contrastare la diffusione di questi fenomeni, soprattutto tra i giovani.