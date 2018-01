Mafia cinese: gip, costanti e univoci indici di mafiosità

(ANSA) - FIRENZE, 18 GEN - "E' difficile immaginare un caso nei quali gli indici" di mafia "siano costantemente presenti ed univocamente indicativi come in questo caso" dell'operazione China Truck, dove "emerge un gruppo gerarchicamente organizzato e con più livelli, dedito al controllo di diversificate attività economiche, a cominciare da quelle di trasporto dei manufatti provenienti dalle aziende cinesi con sede a Prato ed anche in gran parte del resto del territorio nazionale, con ramificazioni a livello continentale in Francia, Germania, Spagna, Portogallo, ramificazioni in Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Grecia". Lo scrive il gip Alessandro Moneti nell'ordinanza che ha stabilito 33 custodie cautelari in carcere eseguite oggi. "In Italia - scrive il gip - il controllo economico risulta esteso, in Prato soprattutto, ma anche nell'intera area metropolitana di Firenze e a Roma, in aree del Veneto (Padova) e della Sicilia (Catania) ma anche in Campania e Lombardia".(ANSA).