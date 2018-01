Editoria: Alessandro D'Avenia scriverà sul Corsera

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Gruppo RCS annuncia l'arrivo di Alessandro D'Avenia tra i collaboratori del Corriere della Sera. A partire da lunedì 22 gennaio 2018, lo scrittore curerà "Letti da rifare", la nuova rubrica settimanale in prima pagina sul quotidiano di via Solferino. Ogni lunedì, D'Avenia offrirà ai lettori del Corriere riflessioni e provocazioni sugli argomenti più attuali che riguardano il mondo dei giovani, della cultura, dell'educazione, della scuola, dell'insegnamento. Palermitano, 40 anni, dottore di ricerca in lettere classiche, D'Avenia è scrittore e insegnante. Con i suoi libri, tradotti in tutto il mondo, ha fatto leggere milioni di persone. Ha ottenuto riconoscimenti per l'impegno a favore dei ragazzi; con "L'arte di essere fragili - come Leopardi può salvarti la vita", poi diventato anche rappresentazione teatrale, ha riempito i teatri e sta per inaugurare il racconto teatrale ispirato al suo libro più recente: "Ogni storia è una storia d'amore". Insegna italiano, latino e greco in un liceo milanese.