Terremoto: anche risorse a lotta dissesto idrogeologico

(ANSA) - PIEVE TORINA (MACERATA), 18 GEN - La 'cabina di regia' per la ricostruzione post sisma, presieduta a Pieve Torina (Macerata) dal commissario straordinario Paola De Micheli insieme ai rappresentanti delle Regioni e al capo della Protezione Civile Borrelli, ha dato il via libera anche al cronoprogramma per arrivare entro fine febbraio a definire il piano d'intervento sul dissesto idrogeologico nelle zone colpite dalla scia sismica. "Ci siamo fatti autorizzare dalle Camere - ha detto De Micheli - con una modifica del decreto 189, e far sì che una parte dei fondi della ricostruzione possano essere utilizzati per interventi per il dissesto idrogeologico consentendo una ricostruzione più sicura". "E' la prima volta che accade - ha detto il commissario - in una ricostruzione, e rappresenta un punto di non ritorno per la visione complessiva della ricostruzione". La riunione, ha concluso, è stata occasione pure per fare il punto sulla ricostruzione privata che sembra dare "segnali in controtendenza rispetto ai mesi scorsi".