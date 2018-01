India: test per missile balistico a lungo raggio Agni-V

(ANSA) - NEW DELHI, 18 GEN - L'India ha realizzato oggi un nuovo test del suo missile balistico terra-terra a lungo raggio Agni-V, capace di portare una testata nucleare fino a 5.000 chilometri di distanza. Il successo del lancio, realizzato in mattinata dall'isola Abdul Khalam al largo delle coste dello Stato di Orissa, è stato confermato dal ministro della Difesa indiano, Nirmala Sitharaman. L'Agni-V e' stato sviluppato dalla Drdo a partire dal 1997, ed e' un'arma che, una volta completata, permettera' all'India di entrare nell'esclusivo gruppo di Paesi che dispongono di missili balistici intercontinentali (Icbm) strategici e di cui fanno parte Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia ed Israele. Pesante 50 tonnellate, l'Agni-V ha una lunghezza di 17 metri ed un diametro di due. Ha tre stadi ed e' in grado di trasportare, grazie ad una propulsione a combustibile solido, attrezzatura spaziale, satelliti ed ogive nucleari individuali e multiple.