Alto Adige: legge provinciale su toponimi arriva in Consulta

(ANSA) - BOLZANO, 19 GEN - Dopo numerosi rinvii, approda con ogni probabilità il 7 marzo in Consulta la contestata legge provinciale sull'utilizzo dei toponimi italiani in Alto Adige. Lo scrive il Corriere dell'Alto Adige. Il governo Monti nel novembre del 2012 aveva presentato ricorso contro la legge, varata ancora sotto il governatore Luis Durnwalder, rivendicando il principio di bilinguismo che il testo non garantirebbe. Secondo il giornale, si tratta del contenzioso più vecchio di quelli ancora pendenti alla Consulta. Da allora l'udienza è sempre stata rinviata, in attesa di un compromesso sulla toponomastica altoatesina, ora, a pochi giorni dalle elezioni politiche, la Corte Costituzionale dovrebbe definitivamente occuparsi della questione. Come apprende l'ANSA da fonti vicine alla Svp, è improbabile un'ulteriore rinvio.