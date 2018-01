Berlusconi, flat tax del 23% con impegno a scendere

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - "Punto fondamentale" del programma fiscale del centrodestra "è quello che determina una vera rivoluzione nella fiscalità: è la flat tax, uguale per famiglie e imprese e che rimane sempre identica qualunque siano i redditi". Lo ha detto Silvio Berlusconi che, a Mattino 5, ha spiegato: "Intendiamo partire con l'imposta più bassa attuale del 23% ma con l'intenzione di ridurla via via, se ci sarà un incremento delle entrate". Berlusconi ha detto che questo porterà a "una sola pagina" di dichiarazione del reddito.