M5S: Di Maio, errori in parlamentarie? Non ce ne sono

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Errori nelle parlamentarie "non ce ne sono. Lo afferma il capo politico del M5S Luigi Di Maio rispondendo ai cronisti dopo essere tornato al Viminale, senza Beppe Grillo e Davide Casaleggio, per apportare una 'piccola' correzione sulle pratiche della presentazione del simbolo che gli era stata richiesta dagli uffici del ministero. I candidati agli uninominali saranno annunciati ufficialmente "il 28 gennaio", alla presentazione delle liste, spiega Di Maio aggiungendo che in queste ore i notati del movimento stanno ultimando le liste dei candidati per i plurinominali adeguandole alla regola delle quote rose presente nel Rosatellum.