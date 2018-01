Crolla scena Turandot, dimessa corista Regio ferita a Torino

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - E' stata dimessa dall'ospedale Cto di Torino la corista del Teatro Regio ferita ieri sera, durante l'esecuzione della Turandot, dal crollo di un elemento della scena. Ha riportato un lieve trauma cranico, non commotivo, per il quale la prognosi dei sanitari è di dieci giorni. In giornata, al termine degli accertamenti del caso, dovrebbe essere dimesso dall'ospedale San Giovanni Bosco anche l'altro corista ferito sul palcoscenico. Il responso dei primi esami parla anche per lui di un trauma cranico, in questo caso commotivo. Intanto,al Regio sono previsti i sopralluoghi dei tecnici necessari a stabilire che cosa abbia provocato il cedimento dei tiranti che tenevano sospesa la luna, una mezza sfera appoggiata su un vassoio. Il teatro non ha ancora reso noto se la replica di questa sera andrà o meno in scena.(ANSA).