Gay: ex sacerdote fa outing su Fb, 'amo un uomo'

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 19 GEN - Ha fatto outing su Facebook affermando di amare profondamente un uomo, l'ormai ex sacerdote iraniano Armin Eshaghpoor, in servizio dal 2015, anno della sua ordinazione, fino ai mesi scorsi nella diocesi di Reggio Emilia. Lo riporta la Gazzetta di Reggio. Trentuno anni, Eshaghpoor ha chiesto e ottenuto la sospensione dal ministero. Il 30 novembre scorso, sempre sui social, ha ufficializzato l'inizio di una relazione e il 3 dicembre ha postato una foto in cui compare con altri due uomini commentandola "è quello in mezzo, così vi rilassate". Nei suoi pochi anni di sacerdozio, in ambito diocesano aveva collaborato con le parrocchie reggiane di San Giuseppe e dell'Immacolata Concezione, oltre che a Sassuolo. Era poi stato chiamato a occuparsi dell'oratorio di Novellara, sempre nel Reggiano. (ANSA).