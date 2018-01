Turismo: inaugurato a Venezia l'Anno Europa-Cina

(ANSA) - VENEZIA, 19 GEN - "Dobbiamo fare di tutto per intercettare i turisti cinesi, che visitano il nostro paese anche fuori stagione. Vogliamo aumentare le opportunità di investimento e speriamo quest'anno di creare le condizione per facilitare l'emissione dei visti. Aiuteremo il settore ad adattarsi alle esigenze del mercato cinese". Lo ha detto la Commissaria europea per il Mercato interno, industria, imprenditorialità e Pmi Elzbieta Bienkowska aprendo la cerimonia di inaugurazione dell'Anno del turismo Europa-Cina nella sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale a Venezia. "Stiamo lavorando anche per mettere in mostra il patrimonio culturale e artistico europeo anche creando una piattaforma congiunta" ha aggiunto. "La Commissione europea e le autorità pubbliche possono fare moltissimo ma anche le autorità locali e di settore possono fare moltissimo" ha concluso.