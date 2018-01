Paese in lite per campane,sondaggio stabilirà se silenziarle

(ANSA) - ALESSANDRIA, 19 GEN - Per alcuni quei rintocchi a tutte le ore sono un dolce cullar, per altri un motivo di insonnia. Mombello Monferrato, millecento abitanti in provincia di Monferrato, litiga per le campane della chiesa di Santi Pietro e Anna. Così il municipio ha spedito a tutti i maggiorenni del paese una lettera-sondaggio per chiede se vogliono quelle campane anche dalla mezzanotte alle sei del mattino. Lo spoglio delle schede è previsto per mercoledì 24 gennaio. A sollevare il caso era stato Roberto Imarisio, titolare di un resort. "I nostri clienti apprezzano l'accoglienza e le bellezze del territorio. Ma chi ha il sonno leggero ci ha fatto notare con rammarico quei rintocchi...". Lamentele anche da parte di un ristorante vicino alla parrocchia e da alcuni residenti. "Rimetto ogni decisione al Comune. L'Italia ha le sue regole e per me non ci sarebbe nessun problema a interrompere il suono di notte", è la versione del parroco. Di qui la decisione del sondaggio, strumento moderno che sembra quasi rievocare l'epoca di don Camillo e Peppone, quando si litigava anche per le campane.(ANSA).