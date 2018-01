Veneto Banca: in corso allontanamento forzato manifestante

(ANSA) - VENEZIA, 20 GEN - E' in corso da alcune ore un tentativo delle forze dell'ordine di far allontanare Martin Haralambie, un risparmiatore di Veneto Banca che reclama la restituzione di oltre 110 mila euro azzerati dalla svalutazione delle azioni, dal luogo che occupa dalla vigilia di Natale, di fronte al palazzo di rappresentanza dell'ex istituto di credito, a Montebelluna. Haralambie, 59 anni, residente nel Padovano e invalido per un incidente sul lavoro, vive da quasi un mese all'interno della sua autovettura ed è stato raggiunto da un ordine di sequestro preventivo firmato dal Gip di Treviso in seguito ad una denuncia querela di Intesa Sanpaolo, nuovo proprietario della rete della ex Veneto Banca, per occupazione e violenza privata.