Picchia compagna portandole via figlio, arresto a Bari

(ANSA) - BARI, 20 GEN - Non voleva accettare di interrompere la relazione con una donna molto più giovane e, preso da un impeto d'ira, ha sfogato su di lei tutta la sua violenza, sottraendole anche il figlio minorenne. E' il motivo per cui un uomo di 58 anni è stato arrestato a Bari dai carabinieri con le accuse di lesioni gravi, maltrattamenti in famiglia e violenza privata. L'uomo ha prima picchiato la donna, che ha 23 anni, quindi l'ha rinchiusa in giardino fuori di casa e se ne è andato portando con sé il figlio. Un carabiniere libero dal servizio ha sentito le grida della donna e ha dato l'allarme. L'uomo è stato così bloccato ed arrestato mentre la donna, che aveva il volto tumefatto per le botte è stata trasportata d'urgenza in ospedale e ricoverata nel reparto di Pneumologia del Policlinico di Bari. Le violente percosse le hanno provocato, oltre a fratture multiple e contusioni, anche un trauma toracico con sospetta perforazione del polmone, causando difficoltà respiratorie.