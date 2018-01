Maltempo: neve a bassa quota in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 20 GEN - Torna la neve a bassa quota in Valle d'Aosta. La regione alpina è investita in queste ore da una nuova perturbazione con nevicate fino a 500 metri di altitudine, più intense nel settore Nord-occidentale. Nevica anche nel capoluogo. La situazione meteo rimarrà perturbata fino a lunedì con precipitazioni moderate. Non vengono segnalati disagi alla circolazione. (ANSA).