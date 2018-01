Un escursionista muore sulle Apuane

Un alpinista è morto a seguito delle ferite riportate per una caduta nel Vallone dell’Inferno sul versante occidente della Pania della Croce (Lucca). L’uomo, secondo quanto si appreso, sarebbe finito nella Buca della neve.

A dare l’allarme al 118, intorno alle 17, gli altri componenti del gruppo che si trovavano con l’uomo. L’elicottero Pegaso 3 a causa delle condizioni atmosferiche e dell’approssimarsi del buio non ha potuto raggiungere l'alpinista ma è riuscito a trasportare gli uomini della stazione di Lucca, insieme con il medico, a circa 1 ora e 20 minuti di distanza, lungo il sentiero del pastore che sale al Rifugio Rossi. Sul posto si è diretta anche la squadra di Querceta(Lucca). Il Sast (Soccorso alpino e speleologico Toscano) ricorda che in quota le condizioni della neve non sono buone: vento e pioggia hanno fatto affiorare strati di neve molto ghiacciata.