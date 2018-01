Rapine in villa: quattro in azione con pistole nel Pesarese

(ANSA) - FERMIGNANO (PESARO URBINO), 21 GEN - Una banda di rapinatori ha fatto irruzione alle 2 della scorsa notte in una villa bifamiliare isolata a Fermignano, dove si trovavano cinque donne, tra cui tre adolescenti. Nella villa abitano due imprenditori del luogo, del settore zincatura, in questi giorni all'estero per lavoro. Pistole alle mano, i banditi hanno intimato alle padrone di casa di indicare dove fossero le casseforti. Spaventate, lo hanno fatto, fornendo anche la combinazione per l'apertura. Dentro c'erano oggetti preziosi e denaro per un ammontare complessivo di 30 mila euro. I banditi sono fuggiti con la refurtiva e con l'auto di famiglia, una l'Audi ritrovata dai carabinieri in fondo alla proprietà, a circa un kilometro di distanza. Dei malviventi (almeno quattro tutti armati, probabilmente dell'Est Europa) si sono perse le tracce. Le donne sono in stato di choc, ma non hanno lesioni. Sul posto i carabinieri di Fermignano e Urbino. (ANSA).