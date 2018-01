Droga: cittadino segnala spaccio con YouPol, 1 arresto

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Un cittadino ha segnalato un giro di spaccio, a Milano, da parte di alcuni immigrati che davano fastidio nella piazza della stazione Centrale, a Milano, e dopo alcune ore gli agenti di una Volante hanno individuato i soggetti e ne hanno arrestato uno. Il giovane (le cui generalità sono rimaste anonime) ha utilizzato per dare l'allarme la nuova app 'YouPol' lanciata lo scorso novembre dal Viminale per contrastare spaccio e bullismo attraverso uno strumento molto usato tra i giovani. Così, ieri pomeriggio, il passante ha inviato la sua segnalazione che è giunta nella centrale operativa della Questura. Proprio in quel luogo gli agenti hanno trovato persone a formare un capannello. Alla vista della polizia sono tutti scappati, ma i poliziotti hanno bloccato un gambiano di 22 anni, senza fissa dimora, con 7 grammi di marijuana. In un cestino vicino altri 150 grammi della stessa sostanza e lo straniero è stato arrestato per spaccio.