(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Questa legge è un obbrobrio, lo diceva anche la Bonino che ora però cerca voti con quella legge. Mi dispiace per Emma, la conosco, la rispetto, siamo anche amici. Ma è una scelta che fatico a capire". Lo afferma Massimo D'Alema ospite del programma "In mezz'ora in più" su Rai3 parlando dell'intesa tra la Bonino e il Pd con l'ingresso di +Europa nella coalizione di centrosinistra.