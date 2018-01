Incidente tra due auto, una finisce sul marciapiede e la uccide

E’ morta mentre stava passeggiando con il marito a Cento, nel Ferrarese, dove in un incidente tra due auto una vettura è finita sul marciapiede, travolgendola. E’ successo nel pomeriggio. I coniugi stavano tornando nelle loro casa di via Risorgimento.

Secondo la ricostruzione dell’incidente, una donna di 71 anni stava passeggiando con il marito all’incrocio tra la via di Mezzo e via Fontana, quando due auto si sono scontrate frontalmente. In seguito all’impatto uno dei mezzi è piombato sul marciapiede, travolgendo la donna. Inutile ogni tentativo di salvarla. Illeso invece uno dei conducenti, mentre l’altro è stato portato all’ospedale sant'Anna a Cona di Ferrara, con ferite di media gravità. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia municipale di Cento e il personale sanitario del 118.