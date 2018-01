Mistero in Thailandia: ucciso un italiano, si cercano l'ex moglie e il suo amante

Un italiano è stato ucciso, smembrato e dato alle fiamme tre giorni fa in Thailandia: la vittima è il 62enne Giuseppe De Stefani, di Sondrio. Lo ha concluso la polizia thailandese della provincia di Phichit, identificando un tatuaggio sulla gamba parzialmente bruciata, che è stato confermato da un testimone corrispondere con quello dell’italiano. La polizia è ancora sulle tracce della thailandese Rujira Eiumlamai, 38 anni, ex moglie di De Stefani, e del suo amante francese le cui generalità non sono state rese note.

La polizia ha inoltre dichiarato che l’uomo era in passato stato inserito in una «lista nera» da parte dell’immigrazione thailandese, riuscendo però a tornare nel Paese attraversando il confine con il Laos.

Gli inquirenti seguono la pista del delitto passionale arricchito da dispute su del denaro appartenente a De Stefani.