Donna violentata a Terni, indaga la polizia

(ANSA) - TERNI, 22 GEN - Una donna di Terni ha denunciato di essere stata violentata nella tarda serata di ieri dopo essere stata spinta nella propria auto parcheggiata in una delle piazze della città. Sull'aggressione sono in corso indagini della polizia. In base a quanto riferito dagli investigatori, poco dopo le 21 la donna sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto in piazzale Bosco, dove stava raggiungendo la propria auto parcheggiata, per poi venire spinta all'interno della vettura e, secondo il racconto della stessa vittima, violentata. L'uomo, parzialmente coperto da un cappuccio, è poi fuggito. E' stata la donna a chiamare il 118 e poi il 113. Trasportata all'ospedale in stato di choc, le sue condizioni non sono considerate gravi. Sull'episodio indagano la squadra volante e la squadra mobile della questura, che stanno ricostruendo quanto accaduto alla ricerca di elementi utili per risalire all'autore della violenza, avvenuta a poca distanza dalla stazione ferroviaria.