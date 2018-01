Hanno formalizzato la denuncia nella caserma della Guardia di Finanza di Bologna, città dove risiedono per studiare, i quattro giovani turisti giapponesi che nei giorni scorsi avrebbero pagato 1.100 euro per un pranzo a Venezia.

Il maxi-conto sarebbe stato pagato dagli studenti universitari in un’osteria vicina a Piazza San Marco per quattro bistecche, una frittura mista di pesce, acqua e servizio.

Intanto il Comando della polizia municipale di Venezia ha convocato Marco Gasparinetti, portavoce della piattaforma civica "Gruppo 25 Aprile" che ha reso nota la vicenda. Gasparinetti ha annunciato che consegnerà al comandante Marco Agostini le prove documentali, gli scontrini, e la ricevuta di avvenuto pagamento del conto, oltre alle due distinte denunce che i ragazzi hanno presentato alle Fiamme gialle.