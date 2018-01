Una 40enne si spoglia in strada: intervengono Polfer e 118

Si è lasciata improvvisamente scivolare il cappotto ed è rimasta nuda immobile con le braccia dietro alla schiena in mezzo alla piazza, con solo un paio di lunghi stivali neri addosso. Protagonista di quanto accaduto in mattinata nel centrale piazzale Farini di Ravenna, proprio di fronte alla stazione ferroviaria, è una 40enne di origine straniera.

Molti i passanti che, incuriositi da quell'insolita scena, hanno scattato foto poi condividendole sui social network. La donna è rimasta nella medesima posizione fino all’intervento della polizia ferroviaria e di un’ambulanza del 118: a quel punto si è lasciata portare via senza opporre resistenza.

Non sono ancora del tutto stati chiariti i motivi dietro al suo gesto; ma, alla luce di pregressi analoghi, non si esclude che il fatto possa essere legato a una situazione di disagio personale.