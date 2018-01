Ostia: domani udienza gup per Spada e suo complice

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Compariranno davanti al gup di Roma domani Roberto Spada, esponente dell'omonimo clan di Ostia, e Ruben Nelson Alvez del Puerto, suo guardaspalle, accusati di concorso in lesioni personali e violenza privata, aggravate del metodo mafioso, per l'aggressione ai giornalisti della Rai Daniele Piervincenzi ed Edoardo Anselmi il 7 novembre. La ormai famigerata testata all'ingresso della palestra di Spada ai danni di Piervincenzi. L'udienza è fissata per le ore 10 davanti al giudice Maria Paola Tomaselli. In base in quanto si apprende i due accusati saranno presenti in aula. Federazione nazionale della stampa (Fnsi), il sindacato dei giornalisti, e il Consiglio nazionale dell'Ordine professionale, rappresentati dall'avvocato Giulio Vasaturo, hanno annunciato di volersi costituire parte civile nel procedimento.