Mattarella a Papa, grande eco messaggio per diritti umani

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Sua Santità Papa Francesco, il seguente messaggio: "Santità, nel farmi interprete dei sentimenti degli italiani tutti, desidero porgerLe un fervido saluto al rientro da questo importante viaggio apostolico in America Latina. L'eco del Suo accorato messaggio di pacificazione, di rispetto per i diritti umani, di vicinanza ai popoli della regione e di cura per la terra e le sue risorse naturali ha superato i confini dei paesi da Lei visitati e della stessa America Latina, richiamando su questi temi l'attenzione dell'intera comunità internazionale. Voglia gradire, Santità, il mio deferente saluto, unitamente ai sentimenti di riconoscenza e gratitudine per il Suo altissimo magistero".