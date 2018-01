Puigdemont, malgrado le minacce di Madrid faremo un governo

(ANSA) - MADRID, 22 GEN - "Malgrado le minacce di Madrid faremo un governo": cosi il presidente uscente catalano Carles Puigdedmont ora formalmente candidato alla rielezione oggi a Copenaghen per partecipare ad un dibattito sulla Catalogna, per il quale la procura di Madrid aveva chiesto il suo arresto. Puigdemont ha denunciato le misure repressive dello stato spagnolo e ha definito "una vendetta" che quattro leader indipendentisti siano ancora in carcere. "Sono - ha affermato - detenuti politici".