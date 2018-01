Rigopiano:Gentiloni,impegno a rispondere interrogativi

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Su Rigopiano "restano interrogativi e le istituzioni a tutti i livelli hanno il dovere di rispondere. Sarà la magistratura a fare chiarezza sulle modalità dei soccorsi e sulla scelta di localizzare quell'albergo in quello specifico territorio". Lo dice il premier Paolo Gentiloni al Quirinale. "Tocca però al governo e al prossimo Parlamento intensificare l'impegno per la prevenzione" e "verificare le modalità di funzionamento delle regole che riguardano queste tragedie e in particolare le vittime sul lavoro".