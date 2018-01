Spara e ferisce 5 persone, 'ho ucciso mia moglie'

(ANSA) - CASERTA, 22 GEN - Scene da far west a Bellona, nel Casertano, dove un uomo di 48 anni, Davide Mango, che dice di aver ucciso la moglie, si è affacciato al balcone della sua abitazione e ha iniziato a sparare verso la strada con un fucile; almeno 5 le persone ferite, nessuna in pericolo di vita, tra cui il comandante della stazione dei carabinieri di Vitulazio. L'uomo si è barricato in casa, in via Cafaro. I carabinieri stanno cercando di convincerlo alla resa.